НАТО объявило о переброске в Восточную Европу 40 тысяч солдат

Североатлантический альянс перебрасывает в Европу новые подразделения солдат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об удвоении военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Как сообщается, на границы Беларуси, России и Украине прибудут до 40 тысяч военнослужащих. Теперь на восточном фланге НАТО будет на 4, а 8 боевых групп.

"НАТО перебросит в Европу 40 тысяч военных и удвоит количество боевых групп с 4 до 8", - заявил Столтенберг.