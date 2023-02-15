НАТО объявило о переброске в Восточную Европу 40 тысяч солдат
2023-02-15 16:43
Североатлантический альянс перебрасывает в Европу новые подразделения солдат.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об удвоении военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
Как сообщается, на границы Беларуси, России и Украине прибудут до 40 тысяч военнослужащих. Теперь на восточном фланге НАТО будет на 4, а 8 боевых групп.
"НАТО перебросит в Европу 40 тысяч военных и удвоит количество боевых групп с 4 до 8", - заявил Столтенберг.
Опубликовано: Николай Скира