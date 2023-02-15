НАТО перебрасывает на границу с Беларусью до 40 тысяч солдат

НАТО намерено существенно усилить свой восточный фланг, перебросив туда войска.

Численность военного контингента НАТО в Восточной Европы увеличится в два раза. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, на восточные границы перебросят 40 тысяч человек. ;

При этом на восточном фланге НАТО теперь будет сосредоточено не четыре боевых группировки, а восемь. Войска расположат на территории стран Балтии, а также Польши, Молдовы и Румынии. Основное их число будет рассредоточено у границ Беларуси.