Reuters: Британия и ещё 5 стран передали $630 млн на оказание помощи Украине
2023-02-15 16:47
Соединённое Королевство и ещё 5 стран передали $630 миллионов на оказание военной помощи Украине.
15 февраля международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что шесть западных стран передали 630 миллионов долларов в Международный фонд на оказание военной помощи киевскому режиму.
Обозреватели Reuters уточнили, что вышеуказанные средства для Украины выделили Соединённое Королевство, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция.
Опубликовано: Диана Мудреченко