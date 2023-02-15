Reuters: Британия и ещё 5 стран передали $630 млн на оказание помощи Украине

Соединённое Королевство и ещё 5 стран передали $630 миллионов на оказание военной помощи Украине.

15 февраля международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что шесть западных стран передали 630 миллионов долларов в Международный фонд на оказание военной помощи киевскому режиму.

Обозреватели Reuters уточнили, что вышеуказанные средства для Украины выделили Соединённое Королевство, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция.