Ревва сообщил, что его выступления в Ростове-на -Дону и Краснодаре не состоятся

Александр Ревва сообщил, что его концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре, которые должны были пройти 15 и 16 февраля, перенесены на осень 2023 года.

Исполнитель, комик и шоумен Александр Ревва сообщил в социальных сетях о переносе его концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре, которые должны были пройти 15 и 16 февраля, на осень 2023 года.

Артист утверждает, что в ближайшее время будут известны конкретные даты его выступлений.

Продажа билетов на концерт Реввы в ДК "Олимп" в Краснодаре остановлена. Певец уверяет, что встречи поклонников с ним перенесены "из-за технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия".

Билеты, приобретенные ранее, будут действительны.