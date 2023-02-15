Столтенберг: НАТО вдвое увеличивает число войск вдоль границы Беларуси

Генсек НАТО заявил, что в Восточную Европу новые войска и увеличивает боевые группы.

Вдоль границ Республики Беларусь теперь будет сосредоточено вдвое больше подразделений североатлантического альянса. В Восточную Европу НАТО отправляет 40 тысяч новых бойцов. Такое заявление сделал глава альянса Столтенберг.

По его словам, численность войск НАТО на восточном фланге увеличится в два раза - с четырех до восьми боевых группировок. В странах, граничащих с Беларусью, теперь будет в сумме аж четыре боевые группы НАТО - две в Польше и столько же в Балтии.