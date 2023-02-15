Режиссер балета измазал собачьими экскрементами лицо журналистки

Скандал произошел в Ганноверской государственной опере во время перерыва в спектакле. В субботу балетмейстер вымазал собачьими фекалиями лицо немецкой журналистки.

Причиной стали критические комментарии в адрес одного из его спектаклей.

Режиссер балета Марко Гёке хотел поговорить с журналисткой Вибке Хюстер по поводу критической статьи об опере, которую он поставил. Известный театральный критик, работающий на Frankfurter Allgemeine Zeitung, написалв неблагоприятный отзыв, оскорбивший Гёке.

Она сочла его балет "наглым" и что публика "поочередно либо сходит с ума, либо скучает".

Режиссер пригрозил женщине, что вышвырнет ее из Ганноверского оперного театра, после чего достал из мешка собачьи экскременты и вымазал их по лицу журналистки FAZ.

В связи со скандалом Ганноверская опера отстранила Гёке от исполнения обязанностей балетмейстера и запретила ему входить в здание. Журналист немецкой газеты подалf заявление в полицию.

В интервью немецкой станции NDR Гёке назвал нападение на журналисnre @досадным происшествием@.