Столтенберг: Государства-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены должны увеличить расходы на оборону, пишет Reuters.

"Очевидно, что мы должны тратить больше", — сказал Столтенберг после двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что государства-члены альянса должны взять на себя обязательство расходовать на оборону не менее 2% ВВП.

Кроме того, он объявил, что НАТО будет "координировать меры по улучшению защиты критически важной подводной инфраструктуры". Обосновывая решение, Столтенберг сослался на саботаж на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзники увеличивают производство 155-мм боеприпасов, чтобы продолжать поддерживать Украину и обеспечивать ее этими снарядами.

Генсек НАТО добавил, что новый пакет поддержки для Украины включает тяжелое вооружение и обучение украинских солдат

Глава НАТО также говорил о необходимости ратификации заявок Финляндии и Швеции на членство, призвав Турцию принять их одновременно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предположил, что из-за напряженности в отношениях между Анкарой и Стокгольмом Турция сначала примет запрос Финляндии, а затем, если вообще примет, запрос Швеции.