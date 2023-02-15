Самый разыскиваемый человек в мире - $10 млн за ведущую к поимке информацию

Федеральное бюро расследований США предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к поимке Саифа Аль-Аделя.

ФБР считает египтянина нынешним лидером "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация), которую он возглавил после смерти бывшего лидера сети Аймана аз-Завахири.

По данным британского издания Guardian, согласно выводам доклада ООН, который основывался на разведывательных данных, предоставленных многими странами, во главе сети "Аль-Каиды"* на самом деле стоял египтянин с длительной историей экстремистской деятельности. Согласно этим выводам, Саиф аль-Адель в настоящее время находится в Иране.

По данным газеты, 62-летний Саиф аль-Адель считается преемником Аджмана аль-Завахири, убитого в Кабуле в конце июля 2022 года в результате авиаудара США. Однако до сих пор не было подтверждений от "Аль-Каиды"* о том, что бывший солдат египетского спецназа взял на себя руководство организацией.

Разоблачение того, что аль-Завахири был убит в Кабуле, поставило в замешательство правящих в стране талибов. Афганский режим заверил западные государства, что не будет укрывать террористов.

По данным разведки, Саиф аль-Адель в настоящее время находится в Иране, где правит шиитский режим, а большую часть движения "Аль-Каида"* составляют сунниты.

Аль-Адель воспринимается спецслужбами западных стран как огромная угроза. Он получил признание в кругах "Аль-Каиды"*, проявив организаторские способности. Свою деятельность в террористических группировках начал в 1980-х годах, изначально это был "Египетский исламский джихад"

Бывшего офицера египетских спецслужб обвинили в нападениях на посольства США в Танзании и Кении в 1998 году, которые, как отмечает британская газета, положили начало международной террористической организации "Аль-Каиды".

Министерство юстиции США предлагает 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту Саифа аль-Аделя. Египтянин также использует имена Мухамад Ибрагим Маккави и Ибрагим аль-Мадани.

*Запрещенная в России террористическая организация