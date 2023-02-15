Швейцария признала неконституционной конфискацию российских активов для Украины

Швейцарское правительство в среду объявило конфискацию российских активов и их передачу Украине в качестве репараций неконституционными, сообщило агентство Reuters.

Конфискация нарушит существующий правопорядок, заявило правительство со ссылкой на анализ Федерального бюро труда. Бюро пришло к выводу, что швейцарское законодательство не позволяет замораживать активы без компенсации. В прошлом году Швейцария заморозила частные российские активы на сумму 8,13 миллиарда долларов.

"Конфискация замороженных частных активов несовместима с федеральной конституцией и применимым правопорядком и нарушает международные обязательства Швейцарии", — пояснило министерство юстиции Швейцарии.

Швейцарские банки также выступили против конфискации. В прошлом месяце Ассоциация швейцарских банкиров пришла к выводу, что законных оснований для конфискации нет.

Агентство Reuters напоминает, что Швейцария уже приняла дополнительные санкции против России, включая ограничение ЕС цен на нефть. Берн также одобрил в прошлом месяце последний пакет ужесточений ЕС, который накладывает санкции еще на 200 человек и вводит новые ограничения, такие как запрет на экспорт для аэрокосмической промышленности (включая двигатели для самолетов и дронов).