Молдова отказала во въезде боксерам из Черногории, заподозрив, что это российские диверсанты

Молдавские власти в среду, 15 февраля отказали во въезде в свою страну группе боксеров из Черногории, опасаясь, что они инспирированы Россией.

Отказ во въезде на территорию Молдовы пятерым боксерам и их тренеру подтвердили в среду в социальных сетях как молдавские пограничники, так и команда из Черногории.

Пограничные службы Молдовы, как установил портал Deschide, не пропускали граждан Черногории из аэропорта Кишинева.

Игроки должны были принять участие в международном турнире по боксу, который проходил в этом городе с 15 по 17 февраля.

Молдавские СМИ утверждают, что блокирование въезда спортсменов из Черногории является результатом деятельности молдавских спецслужб.

Документ, содержание которого раскрыла в понедельник президент Молдавии Майя Санду, предусматривал привлечение к диверсионной деятельности людей с соответствующей военной подготовкой.

Она уточнила, что якобы диверсанты из Сербии, Беларуси, России и Черногории, переодетые гражданскими лицами, должны были совершать нападения на госучреждения, в том числе захватывать заложников.