Министры обороны НАТО согласовали новую стратегию военного планирования

Гай Ньюмарк получил свой Porsche 356C 1964 года выпуска в качестве подарка

В качестве подарка на выпускной от своего отца в середине 1960-х годов. Сейчас, более 50 лет спустя, Ньюмарк по-прежнему ежедневно ездит на своем синем Porsche по прозвищу Blu

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