Министры обороны НАТО согласовали новую стратегию военного планирования
2023-02-15 17:32
Главы оборонных ведомств Североатлантического альянса согласовали новую стратегию военного планирования.
Министры обороны государств-членов НАТО согласовали новую концептуальную стратегию военного планирования, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Главы оборонных ведомств стран альянса утвердили руководящие принципы по долгосрочному оборонному планированию для ответа на вновь возникшие угрозы", - сказал он.
По словам Столтенберга, в ходе встречи в Брюсселе были достигнуты договоренности по наращиванию промышленного оборонного потенциала.
Опубликовано: Максим Алексеев