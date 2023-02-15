В Таиланде мужчина упал с семидесятиметровой скалы и остался жив

В Тайланде мужчина, пытаясь сделать удачную фотографию, упал с семидесятиметровой скалы и остался жив.

Во время путешествия по Тайланду, мужчина сорвался с семидесятиметровой скалы Пху Тап Бурк и смог выжить, сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Пхетчабун. Пострадавший попросил подростка сделать фотографию. Пытаясь выбрать удачное место для снимка, мужчина сорвался вниз и упал.

Спасательные службы оперативно отреагировали. Прибыв к месту падения выяснилось, что у пострадавшего даже серьезных травм нет.

Спасатели предположили, что туриста "спасли" густые банановые листья, трава и конечно везение.