Семь стран Европы учредили спецфонд для передачи Украине военной техники

Великобритания и еще шесть европейских стран будут поставлять Украине военную технику, в том числе запчасти для танков и артиллерийские боеприпасы, через международный фонд, сообщило в среду британское минобороны, информирует BBC.

Международный фонд для Украины (IFU), о котором объявили в среду, 15 фефраля в Брюсселе министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов, Исландии, Литвы, Норвегии и Швеции, будет "стоить" более 520 миллионов фунтов стерлингов.

Первый пакет пожертвованного оборудования стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов будет включать в себя артиллерийские боеприпасы, запасные части для танков, в том числе те, которые в настоящее время используются в украинской армии, а также средства разведки и морской разведки.

В рамках первого пакета поддержки поступило более 1500 предложений на поставку оборудования как летального, так и нелетального действия от потенциальных поставщиков из более чем 40 стран мира, говорится в релизе.