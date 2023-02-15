Пригожин назвал главные причины затяжных боев за Бахмут

Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» назвал причины интенсивности боев за удержание Бахмута.

Бои за бахмут приняли затяжной характер потому, что украинская армия удерживает город прежде всего по политическим мотивам, заявил журналистам российский бизнесмен и основатель ЧВУ "Вагнер" Евгений Пригожин.

"У противника три причины. Первая - политическая. Мы сами раскачали Бахмут. Сделали из него второй Сталинград. Вторая - безусловно военная. Город важный транспортно-логистический узел. Третья причина - моральная. Если дух войск не падает, значит он остается высоким", - сказал он.

Евгений Пригожин подчеркнул, что потеря Бахмута скажется на моральном состоянии украинской армии, и предостерег о преждевременных заявлениях об успехах на этом направлении.