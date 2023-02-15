Супруги прожили в браке семь десятков лет и раскрыли секрет семейного счастья

Они познакомились еще в начале пятидесятых, через пять лет поженились. И больше в буквальном смысле не расставались ни на один день.

Шотландцы Арчи и Марта Киркланд вместе 70 лет. Они познакомились в Лондоне еще в начале 1950-х и через 5 лет поженились.

Как сообщает Супер.ру, супруги не расставались ни на день, и считают это главным секретом долгого и крепкого брака. Сейчас у четы Киркландов 4 детей, 6 внуков и 3 правнука. Все они гордятся образцовым союзом родителей и бабушки с дедушкой.

В прошлом году Марта упала и получила серьезную травму, после этого передвигаться ей помогает верный Арчи. Но все же возраст дает о себе знать: пара нуждается в постоянном уходе.

Чета перебралась в дом престарелых, и история их любви так поразила сотрудников, что персонал в День святого Валентина пригласил музыкантов - специально, чтобы порадовать влюбленных долгожителей.

«Они — прекрасный пример долгой любви и поддержки друг друга. Эта пара нас вдохновляет», — цитирует слова менеджера учреждения Daily Record.

Сейчас Арчи - 93 года, Марте - 91. Оба утверждают, что безумно друг друга любят и их чувства с возрастом нисколько не угасли.