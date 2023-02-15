Die Welt: Многие страны, отказываются от своих обещаний поставить Украине танки Leopard
"Танковая коалиция" на данный момент может предоставить Украине только 17 танков Leopard. Большинство союзников воздерживаются или даже полностью отказываются от своих прежних заявлений о своих поставках, подчеркивает Die Welt.
Немецкие СМИ указывают, что у правительства в Варшаве также могут быть проблемы с поставками.
Теперь Киев может быть уверен, что получит 14 танков Leopard 2 из ресурсов Бундесвера и три от Португалии. Украина также может рассчитывать на поддержку Канады.
"Правительство в Варшаве, которое обычно делает из Германии козла отпущения, по-видимому, само испытывает проблемы с внесением собственного, хвастливо объявленного вклада в запланированные батальоны Leopard", — отмечает немецкий журналист Николас Буссе в своей статье, опубликованной во Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Нидерланды и Дания отказываются от передачи Украине своих Leopard 2, сообщает Die Welt. Премьер-министр Марк Рютте изначально заявлял, что его страна может поставить Украине до 18 танков.
Как сообщает немецкая газета, власти в Гааге подчеркивают, что окончательное решение по танкам "было принято в тесном сотрудничестве между Нидерландами и Германией". Датские власти также отказываются от своих обещаний. Обе страны предложили выделить средства на ремонт 100 танков Leopard 1 со складов в Германии.
По сообщениям The Wall Street Journal, Финляндия и Швеция хотят передать Украине танки Leopard, но при условии, что они наконец станут членами НАТО. Однако на данный момент вступление стран в Альянс заблокировано Турцией, поэтому их танки в ближайшее время также не доберутся до фронта.
Опубликовано: Николай Скира