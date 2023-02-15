Еврокомиссия: в ЕС не исключается вариант совместной закупки газа
2023-02-15 18:33
Вице-президент Еврокомиссии заявил о готовности рассматривать варианты совместной закупки газа.
Европейский союз не исключает вариантов совместной закупки газа, в том числе по долгосрочным контрактам, заявил вице-президент ЕК Марош Шевчович.
"Я много слышу о долгосрочных контрактах. Мы готовы к этому. Мы хотим выйти на глобальный рынок до следующего сезона пополнения наших резервов", - сказал он.
Марош Шевчович уточнил, что программа совместных закупок газа начнет реализовываться уже с апреля текущего года.
Опубликовано: Максим Алексеев