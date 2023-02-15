Боррель призвал Данию и Нидерланды не отказываться от передачи Украине танков Leopard

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель прокомментировал сообщения СМИ о том, что власти Дании и Нидерландов отозвали свои предыдущие заявления и не будут передавать танки Leopard Украине, сообщает Reuters.

"Страны ЕС должны поставить Украине как можно больше танков и сделать это как можно скорее. Было бы очень обидно, если после столь долгого тыканья пальцем в Германию, что они якобы ничего не делают, сами эти страны сейчас не предприняли соответствующих действий. Я знаю что в армиях стран ЕС сотни танков. Некоторые из них нуждаются в ремонте. Но сделать это надо и быстро, так как весной будет слишком поздно", — сказал Боррель Reuters.

В ответ пресс-секретарь Минобороны Нидерландов Саша Лоухофф пояснила, что правительство в Гааге не владеет танками Leopard 2, а лишь арендует их у Германии. Поэтому, как она заверила, Нидерланды не будут возражать, если Берлин решит передать эти машины Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил во вторник, что восемь стран, включая Польшу, Данию и Нидерланды намерены предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства.

В среду немецкая ежедневная газета Welt сообщила, что власти Дании и Нидерландов отозвали свои заявления.