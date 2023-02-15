Продуктивное и позитивное мышление избавит вас от страхов идти за своей мечтой

Казалось бы, мышление такой процесс, которому сложно обучиться, сложно подчинить себе мысли и чувства, но на самом деле это вопрос практики.

Возможно, сейчас вам кажется, что это очень проблематично, но на самом деле мыслить в правильном направлении гораздо проще. Более того, это значит, мыслить правильно, потому что мы созданы быть уникальной личностью и жить той жизнью, которая импонирует именно нам.Она не должна во всем согласовываться с чужим мнением.

Вы всю жизнь мечтали заниматься велогонками по гористой местности где-нибудь в Андах, тогда почему вместо этого вы должны сидеть в скучном пыльном офисе, слушая надоевшие сплетни о несостоявшихся и состоявшихся романах ваших сотрудников?

Но ведь это очень страшно, так кардинально все поменять: возразят многие. И их опасения понятны. С точки зрения обывательского мышления это так. Но разве не менее страшно прожить всю жизнь, занимаясь нелюбимым делом, а потом сожалеть? Страх преодолевается выстраиванием новых нейронных связей продуктивного мышления. Если уделять время психологической гигиене, то вскоре вы заметите, что можете двигаться к мечте без парализующих опасений.