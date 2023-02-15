Театр проживания Михаила Чехова дал миру не одну голливудскую кинозвезду

Прибыв в Америку, Михаил Чехов занялся адаптацией системы Станиславского для обучения актеров с поправкой на запросы американского рынка.

М. А. Чехова на ранних этапах творческого пути можно назвать последователем К. С. Станиславского. Эмигрировавший в Америку после Октябрьской революции 1917 года, актер быстро понял, что для успеха за океаном нужно адаптировать не только стиль жизни, но и свое мастерство к новым условиям.

Чеховский метод получил свое воплощение в театре проживания, который он использовал при обучении актеров в основанной им театральной школе. Попасть к мэтру на занятия было большой удачей даже для именитых артистов.

Студентами М. А. Чехова были самые знаменитые голливудские актеры середины XX века, среди которых Юл Бриннер и Мэрилин Монро. Он уделял огромное внимание актерскому воображению и диалогу актера со своим персонажем, оживив тем самым систему К. С. Станиславского и адаптировав ее к требованиям кинобизнеса.