Резников объявил, что остается на посту министра обороны Украины

Алексей Резников остается министром обороны Украины. Он заявил, что президент Владимир Зеленский сам попросил его об этом.

Как сообщает британская газета The Guardian, Резников на вопрос, намерен ли он оставаться министром обороны в ближайшие месяцы, ответил: "Да, это было решение президента".

В последние недели некоторые представители украинской власти заявляли о скорой отставке Резникова и возложении на него еще одной функции в правительстве, указывает Reuters.

В начале февраля Kyiv Independent сообщила со ссылкой на источники в администрации президента, что Резников, вероятно, будет отправлен в отставку "в ближайшее время".

Предполагалось, что он может стать министром юстиции, потому что "никто в Офисе президента не сомневается" в том, что он должен остаться в правительстве. Согласно этим сообщениям, нынешнему министру юстиции Денису Малюське прочат стать послом в одной из европейских стран.

56-летний Алексей Резников был министром обороны с момента своего назначения 4 ноября 2021 года.

В конце января в Министерстве обороны Украины разразился громкий коррупционный скандал, в результате которого были отправлены в отставку несколько высокопоставленных чиновников, в том числе замглавы Минобороны Вячеслав Шаповалов .

Речь идет о закупке в больших количествах продуктов питания для армии по завышенным ценам. Расследование этого дела ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).