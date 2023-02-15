2024 Maserati Grantismo возвращается с радикальными изменениями, с той же сексуальной привлекательностью
GT также имеет радикально отличающиеся силовые агрегаты, заменив свой старый атмосферный V-8 на новый V-6 с двойным турбонаддувом и добавив вариант EV.
Возможно, Maserati не очень далеко отошла от языка дизайна последнего GT, но она внесла радикальные изменения в другие части.
В отличие от своего предшественника с задним приводом, каждый Grantismo оснащен системой полного привода с электронной блокировкой заднего дифференциала.
Старый атмосферный 4,7-литровый V-8 от Ferrari мощностью 454 лошадиных силы также исчез.
Его заменил собственный 3,0-литровый V-6 от Maserati с двойным турбонаддувом, известный как Nettuno, который дебютировал на MC20.
-
Каждый Maserati Grantismo имеет переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах с многорычажной задней подвеской.
Пневматические пружины и адаптивные амортизаторы также входят в стандартную комплектацию.
Подвески поддерживают 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса с расположенными в шахматном порядке шинами размером 265/30 спереди и 295/30 сзади.
Тормозная способность обеспечивается Brembo с шестипоршневыми фиксированными передними суппортами и четырехпоршневыми фиксированными задними фиксаторами.
Опубликовано: Антон Райт