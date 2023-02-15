2024 Maserati Grantismo возвращается с радикальными изменениями, с той же сексуальной привлекательностью

GT также имеет радикально отличающиеся силовые агрегаты, заменив свой старый атмосферный V-8 на новый V-6 с двойным турбонаддувом и добавив вариант EV.

Возможно, Maserati не очень далеко отошла от языка дизайна последнего GT, но она внесла радикальные изменения в другие части.

В отличие от своего предшественника с задним приводом, каждый Grantismo оснащен системой полного привода с электронной блокировкой заднего дифференциала.

Старый атмосферный 4,7-литровый V-8 от Ferrari мощностью 454 лошадиных силы также исчез.

Его заменил собственный 3,0-литровый V-6 от Maserati с двойным турбонаддувом, известный как Nettuno, который дебютировал на MC20.