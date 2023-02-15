У Tesla растет конкуренция в Китае

Китай - крупнейший рынок электромобилей на планете. Это решающее поле битвы для Tesla. Самые популярные электрифицированные внедорожники в Китае - от BYD, Li Auto, Zeekr и других.

Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире и важным регионом для Tesla, мирового лидера по продажам автомобилей на батарейках.

Но рынок электромобилей в стране созрел для конкуренции как со стороны известных автопроизводителей, так и со стороны стартапов. Хотя Tesla Model Y была вторым самым продаваемым электрифицированным внедорожником в Китае в 2022 году, множество других моделей усложняют ситуацию для Илона Маска.

Согласно данным, собранным CnEVPost, перечисленные ниже модели были самыми популярными неэлектрифицированными внедорожниками в Китае в 2022 году.

Примечание: поскольку Китай рассматривает как электрические, так и подключаемые гибридные автомобили как "новые энергетические транспортные средства", в этот рейтинг включены оба типа электромобилей.