Song самый продаваемый электрифицированный автомобиль BYD, поддерживаемый Уорреном Баффетом
Он поставляется как с подключаемым гибридом, так и с полноценным электромобилем. Кроме того, теперь он доступен за пределами Китая.
Недавно BYD запустила гибрид Song Plus DM-i в Бразилии, где он стоит примерно 53 000 долларов и обеспечивает 62 мили пробега.
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По словам BYD, Yuan Plus, также известный на некоторых рынках как Atto 3, может похвастаться 201 лошадиной силой и разгоняется до 62 миль в час за 7,3 секунды. Фирма указывает диапазон до 298 миль.
В Европе юань плюс стоит примерно 41 300 долларов.
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Tang больше, маневреннее и дороже, чем Song и Yuan Plus. По словам BYD, он может разогнаться до 62 миль в час за 4,4 секунды и проехать более 300 миль на полной батарее.
Он доступен с двумя двигателями, полным приводом и панорамным люком на крыше.
Как и у других моделей BYD, у него гладкий, футуристический интерьер с большим экраном. В Европе это стоит примерно 78 000 долларов.
Опубликовано: Антон Райт