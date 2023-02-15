Song самый продаваемый электрифицированный автомобиль BYD, поддерживаемый Уорреном Баффетом

По словам BYD, Yuan Plus, также известный на некоторых рынках как Atto 3, может похвастаться 201 лошадиной силой и разгоняется до 62 миль в час за 7,3 секунды. Фирма указывает диапазон до 298 миль.

Tang больше, маневреннее и дороже, чем Song и Yuan Plus. По словам BYD, он может разогнаться до 62 миль в час за 4,4 секунды и проехать более 300 миль на полной батарее.

Он доступен с двумя двигателями, полным приводом и панорамным люком на крыше.

Как и у других моделей BYD, у него гладкий, футуристический интерьер с большим экраном. В Европе это стоит примерно 78 000 долларов.