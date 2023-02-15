Toyota и Suzuki выпустят легкий среднемоторный спорткар совместной разработки
Компании Toyota Motor и Suzuki Motor готовят очень легкий заднеприводный спорткар
В проекте такое разделение ответственности: Suzuki отвечает за двигатель, Toyota занимается всем остальным. Переднюю подвеску адаптируют от Toyota Yaris текущей генерации.
Экстерьер Midship Sports может стать похожим на концепт Sports EV, показанный Тойотой в декабре 2021 года.
Цена перспективной модели составит 16,5-21 тыс. долларов.
Судя по изображению, автомобиль получит объемный кузов с очень низким дорожным просветом. Он дополняется несколькими воздухозаборниками, включая 2, встроенные в задние крылья.
Спереди у новинки размещен большой бампер, над котором протянулись тонкие светодиодные фары.
Внутри японской новинки, вероятно, установят только 2 сидения.
Японский журнал утверждает, что три отечественных автопроизводителя работают над доступным среднемоторным спортивным автомобилем Toyota с 1,0-литровым двигателем с турбонаддувом.
Говорят, что двигатель производит почти 120 лошадиных сил мощности и 200 ньютон-метров крутящего момента.
Считается, что ДВС будет иметь мягкую гибридную установку, чтобы обеспечить небольшое ускорение и улучшить экономию топлива.
Опубликовано: Антон Райт