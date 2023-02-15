Кадыров призвал глав регионов не озвучивать потери в СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Tekegram-канале призвал глав других регионов не "комментировать потери" российской армии на Украине.

"Наши ребята сами выбирают этот героический путь", - подчеркнул он.

Кадыров отмечает, что в любой "боевой задач"» потери неизбежны, и СВО в Украину не исключение.

"Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях", — написал он.

По словам чеченского лидера, бойцы сами и осознанно избрали "героический путь "борьбы и добавил, что "командование делает все, чтобы максимально сохранить жизни солдат".

"Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство", - добавил Кадыров

Он призвал местные власти вместо того, чтобы "комментировать потери", поддержать семьи солдат.

Россия осторожно дозирует информацию о потерях на фронте. В последний раз такое сообщение Минобороны выпускало 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Сергей Шойгу утверждал, что с начала конфликта погибло 5937 военнослужащих.