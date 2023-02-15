Лавров рассказал, почему были взорваны газопроводы «Северный поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взрывы на "Северных потоках" были попыткой решить газовую проблему Германии, сообщает "Интерфакс".

"Взрывы трубопроводов были неким окончательным решением германского газового вопроса, так же, как некоторые пытаются окончательно решить российский вопрос, то есть не дать Берлину играть какую-либо самостоятельную роль на мировой арене", — сказал Лавров.

Лавров считает, что "Германия не только унижена, но и поставлена ​​на место сателлита США, который будет решать, сможет ли ФРГ обеспечить свое экономическое развитие с помощью газа, проходящего по газопроводу".

По словам российского министра, «инцидент с "Северными потоками" хорошо вписывается в так называемый новый порядок, основанный на правилах, которые устанавливают США".

Он обратил внимание на многочисленные исследования по европейской истории, которые, по его мнению, подтверждают, что "когда Россия и Германия имели нормальные отношения и строили совместные проекты в экономике, логистике и даже в военном деле, Европа жила спокойнее — к досаде тех которые хотели править Европой из-за океана или через Ла-Манш".

Согласно статье, опубликованной в начале февраля американским журналистом-расследователем Сеймуром Хершем, под видом учений Baltops водолазы ВМС США заложили взрывчатку под российские газопроводы "Северный поток 1 и 2", заявив, что президент США Джо Байден лично санкционировал операцию.