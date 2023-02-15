Пригожин рассказал, когда российские военные окружат Артемовск
2023-02-15 19:49
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в марте-апреле российские военные смогут окружить Артемовск (Бахмут).
По его словам, в эти сроки есть вероятность взять город в кольцо, однако многое будет зависеть от поставок тяжелого вооружения ВСУ.
Ранее Пригожин заявил, что слухи о скором взятии Артемовска – это чепуха, для подобных утверждений нет оснований.
До этого он предлагал президенту Украины воздушную дуэль и контроль над Артемовском, если сам Пригожин ее проиграет.
Опубликовано: Светлана Репина