Пригожин рассказал, когда российские военные окружат Артемовск

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в марте-апреле российские военные смогут окружить Артемовск (Бахмут).

По его словам, в эти сроки есть вероятность взять город в кольцо, однако многое будет зависеть от поставок тяжелого вооружения ВСУ.

Ранее Пригожин заявил, что слухи о скором взятии Артемовска – это чепуха, для подобных утверждений нет оснований.

До этого он предлагал президенту Украины воздушную дуэль и контроль над Артемовском, если сам Пригожин ее проиграет.