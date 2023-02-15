Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего 71-летнего отца Михаила Овечкина.

В среду, 15 февраля 2023 года, первый российский хоккеист завоевавший Кубок Стэнли в качестве капитана команды Александр Овечкин в своих социальных сетях сообщил о смерти своего 71-летнего отца Михаила Овечкина, который в прошлом был футболистом московского клуба «Динамо».

«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

О своём отце Овечкин говорил: «Мой отец был спортсменом <…> так как же я мог не стать спортсменом?»