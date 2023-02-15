В бразильском городе Ноива-ду-Кордейро живут только женщины

В Бразилии более ста лет существует уникальный город Ноива-ду-Кордейро, где жить разрешено только женщинам.

История города началась с одной семейной драмы, когда девушку Марию Сеньорию де Лима семья изгнала за то, что она изменила мужу, а церковь отлучила за этот проступок пять поколений ее потомков. Это заставило Марию задуматься над тем, чтобы создать место, где любая женщина, могла получить безопасное пристанище.

Так, в 1891 году появилось поселение, где не было ни одного мужчины, и женщины могли чувствовать себя спокойно. Сначала городок обходили стороной, считая, что там живут проститутки, но в 40-50 годах ХХ века ситуация изменилась.

Пастор Анисиу Перейра женился на одной из жительниц Ноива-ду-Кордейро, построил там церковь и установил правила для женщин, которым они следовали до его смерти, а потом управление городом полностью перешло под женский контроль. Сейчас в городке живет около 600 женщин, большинство из которых не замужем, а те, у кого есть мужья, могут с ними встречаться по выходным дням.