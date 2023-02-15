Имя для непогоды: почему каждый ураган имеет свое звучное имя, и как его выбирают

В новостях о тайфунах и ураганах всегда фигурирует имя погодного явления, которое метерологи ему дают, чтобы не запутаться в случае, если одновременно активны несколько циклонов.

Изначально имена ураганам давали произвольно: по имени святого, на день которого пришелся катаклизм, подружки или тещи метеоролога, или по названию местности. А австралиец Клемент Рагге стал называть тайфуны именами членов парламента, которые голосовали против финансирования исследований погоды.

Во Вторую Мировую войну наблюдение за погодой стало наиболее системным, и военные часто присваивали ураганам имена своих подруг или жен. К концу войны уже был систематизированный список названий, которые легко запоминались, и не создавали путаницы.

А мужские имена стихиям стали присваивать только в 1979 году. В тихоокеанском регионе для этой цели могут использоваться названия местных цветов или продуктов. А вот японцы отказываются от практики называния разрушительных погодных явлений женскими именами, поскольку для них женщина это нежное существо.