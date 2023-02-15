Власти Португалии наградят Зеленского орденом, но не увеличат военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский получит орден от властей Португалии в знак признания его заслуг в борьбе за свободу своего народ, сообщила в среду пресс-служба президента Марсело Ребелу де Соуза.

Зеленскому вручат Большую цепь ордена Свободы — гражданскую государственную награду, присуждаемую за значительные достижения в деле демократии и свободы.

Инициатива наградить Зеленского исходила от депутатов фракции "Люди-Животные-Природа".

Объявление о награждении орденом совпало с информацией о том, что Португалия направила в Украину семь электрогенераторов, а также с заявлением министра обороны Португалии Элены Каррейрас, согласно которой Лиссабон не намерен увеличивать военную помощь Киеву в ближайшем будущем из-за собственных ограничений.

Каррейрас подтвердил февральское заявление премьер-министра Португалии Антонио Кошты о том, что он намерен передать украинским силам три танка Leopard 2. Министр обороны уточнил, что "Леопарды", принадлежащие Португалии, должны быть предварительно отремонтированы.