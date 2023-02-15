Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили

Европарламент 15 февраля в среду призвал власти Грузии освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили. За резолюцию проголосовали 577 депутатов, против - 33, воздержались 26.

"Мы все с тревогой следим за здоровьем третьего президента Грузии. Весь мир смог оценить его состояние благодаря записям последнего допроса, мы видели тревожные фотографии из больницы", — заявила депутат Европарламента Анна Фотыга, по инициативе которой и была принята резолюция.

В принятом документе депутаты Европарламента выразили глубокую обеспокоенность ухудшением здоровья Саакашвили и неадекватной до сих пор реакцией грузинских властей.

По мнению Европарламента, обращение с бывшим президентом является "лакмусовой бумажкой приверженности грузинского правительства европейским ценностям и декларируемым им европейским устремлениям, включая желание получить статус страны-кандидата в члены ЕС".

Европарламент еще раз призвал власти Грузии освободить Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей по гуманитарным соображениям и уменьшить политическую поляризацию.

Бывший президент Саакашвили был задержан в октябре 2021 года, когда он вернулся в Грузию через восемь лет. В 2018 году грузинский суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы за злоупотребление властью при исполнении служебных обязанностей, а сам Саакашвили отрицал эти обвинения и считал их политически мотивированными. В настоящее время он находится под следствием по дополнительным обвинениям.

В ноябре 2021 года Саакашвили был переведен в тюремную больницу после голодовки и сообщений об ухудшении его здоровья, что вызвало опасения за его жизнь.