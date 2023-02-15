Арестович: ненависть к русскому языку является психологическим отклонением
Экс-советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что ненависть к русскому языку является психологическим отклонением.
15 февраля бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём официальном Telegram-канале заявил, что считать русский язык языком агрессора - «это психологическое отклонение».
«Приписывание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака - неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, что является квалифицирующим признаком тяжёлого психического расстройства», — написал украинский политический деятель.
Арестович подытожил, что люди и общество, которые отрицают реальность и реальность собственных психологических процессов живут плохо и недолго.
Опубликовано: Диана Мудреченко