ПВО Украины: Большинство воздушных шаров над Киевом были сбиты

В среду, 15 февраля, над Киевом было обнаружено около шести воздушных шаров, информирует "Укринформ". Противовоздушная оборона столицы сообщила, что большинство из них сбиты.

Киевская городская военная администрация сообщила о тревожной находке в специальном сообщении.

"Предварительно в воздушном пространстве Киева обнаружено около шести воздушных целей противника. По информации, которая еще уточняется, это были воздушные шары, которые двигались только по ветру", - сообщили украинские официальные лица.

Уточняется, что "большинство воздушных целей было поражено средствами ПВО. По данным киевских военных властей, на аэростатах могли быть установлены угловые прожекторы и разведывательное оборудование. Их целью, по данным ВСУ, было выявление местонахождения украинских противоракетных комплексов.

Окончательная оценка типа, характеристик и назначения летающих частей и их оснащения будет сделана после анализа сбитых фрагментов. 15 февраля в Киевской области прозвучали сирены, предупреждающие об ожидаемом применении средств противовоздушной обороны. Это подтвердили в ВСУ.