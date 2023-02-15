Квашеная капуста помогает бороться с упадком сил и апатией
Квашенная капуста является поставщиком железа в наш организм. Дефицит этого элемента проявляется ослаблением иммунитета, упадком сил и апатией.
Кроме того, за счет содержания пробиотиков продукт оздоравливает органы пищеварения, защищает от токсинов, препятствует развитию воспалительных процессов.
Продукт богат витамином С (аскорбиновая кислота), который защищает от инфекций, поэтому те, кто постоянно включает квашеный овощ в рацион, реже болеют простудными заболеваниями.
Несмотря на неоспоримую пользу для здоровья человека, у этого продукта все же есть противопоказания, предупреждают диетологи.
Капустой нельзя злоупотреблять тем, кто склонен к отекам и повышенному давлению. Большое содержание соли только усугубят эти проблемы.
Также квашеный овощ с осторожностью следует употреблять тем, кто имеет склонность к метеоризму.
Опубликовано: Наталья Кашица