Квашеная капуста помогает бороться с упадком сил и апатией

Квашенная капуста является поставщиком железа в наш организм. Дефицит этого элемента проявляется ослаблением иммунитета, упадком сил и апатией.

Кроме того, за счет содержания пробиотиков продукт оздоравливает органы пищеварения, защищает от токсинов, препятствует развитию воспалительных процессов.

Продукт богат витамином С (аскорбиновая кислота), который защищает от инфекций, поэтому те, кто постоянно включает квашеный овощ в рацион, реже болеют простудными заболеваниями.

Несмотря на неоспоримую пользу для здоровья человека, у этого продукта все же есть противопоказания, предупреждают диетологи.

Капустой нельзя злоупотреблять тем, кто склонен к отекам и повышенному давлению. Большое содержание соли только усугубят эти проблемы.

Также квашеный овощ с осторожностью следует употреблять тем, кто имеет склонность к метеоризму.