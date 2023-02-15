Странное решение Папы Римского по поводу черных кошек

Кошки давным-давном стали символом потустороннего, но обычных мурок не так боялись и остерегались, как чёрных. Ведь всё тёмное непременно ассоциируется с нечистью, дьяволом и злом.

кошки любых расцветок так бы и продолжали жить рядом с человеком и нести ему верную службу в виде ловли грызунов.

Но в XIII веке основатель инквизиции и поборник крестовых походов на Русь Папа Римский Григорий IX заявил, что чёрные кошки подлежат уничтожению. Якобы через них злые духи проникают в наш мир. А ещё четвероногие с шерстью угольного цвета — верные приспешники ведьм.

Римскую Империю охватила паника. Люди принялись что есть мочи излавливать и убивать ни в чём не повинных животных. А если чёрная кошка жила в доме одинокой женщины — их обеих непременно ждал костёр без суда и следствия.

Такое бесчинство привело к тому, что Европу захлестнула эпидемия бубонной чумы. Её переносчиками стали крысы, которые прекрасно размножались, пока шло уничтожение кошек.

Чума унесла жизни 60 млн человек, которые бы жили и здравствовали, если бы не мракобесие епископа.

А на Руси к чёрным кошкам относились хорошо. Да и к мурлыкам любого другого окраса. Кошек никогда не истребляли, наоборот — почитали их.

В Китае считали, что "черныш" принесёт в дом голод и нищету.

В Германии и Финляндии верили, что чёрная кошка — посланник из иного мира. И если она появилась, значит, пришла за чей-то душой.

В Америке и Ирландии чёрная кошка сулит неудачу и невезение, чего не скажешь о Шотландии и Австралии. Там уверены, что встреча с чёрной кошкой — это хороший знак.