Феноменом индийских курьеров даббавалов интересуются даже в Гарварде, и они всегда делают работу в срок

В Индии более 130 лет действует курьерская служба доставки еды, которая ежедневно обслуживает более 200 тысяч клиентов.

Курьеры работают на велосипедах или передвигаются на своих двоих, что позволяет им избегать пробок, и привозить еду клиентам в срок. У них есть своя собственная кодовая система, поэтому они никогда не ошибаются с поставкой заказа.

С утра курьер забирает еду и передает на вокзале своему коллеге, который передает заказ по цепочке. Даббавалы работают в день не более трех часов, но при этом могут неплохо зарабатывать.

Феноменом даббавалов даже интересуются гарвардские ученые, которые удивляются, что сервис, в котором работают часто даже неграмотные сотрудники, составляет конкуренцию профессиональным службам. В российском эквиваленте стоимость услуги даббавал составляет около 500-1000 рублей в месяц, что значительно дешевле современных сервисов.