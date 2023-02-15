Премьер Швеции заявил о возможной передаче Украине самолетов Gripen
2023-02-15 21:25
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не исключает передачи Украине самолетов Gripen.
По его словам, для поставок украинским военным таких видов вооружений необходимо создать международную коалицию.
Кристерссон отметил, что в случае с Украиной промедление недопустимо, однако есть и национальные соображения.
Он сказал, что перед поставкой любых вооружений Киеву необходимо оценивать безопасность других стран-партнеров, их способность защищать себя.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Антон Райт
7,3-литровый турбодизель V8 PowerStroke от Ford - один из самых надежных и долговечных двигателей
Разработанный совместно Ford и Navistar International, этот же двигатель также использовался во многих коммерческих машинах, включая автобусы и грузовики для доставки грухов, которые, как ожидается, прослужат сотни тысяч километров.Подробнее...
-
-
-