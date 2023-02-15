Премьер Швеции заявил о возможной передаче Украине самолетов Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не исключает передачи Украине самолетов Gripen.

По его словам, для поставок украинским военным таких видов вооружений необходимо создать международную коалицию.

Кристерссон отметил, что в случае с Украиной промедление недопустимо, однако есть и национальные соображения.

Он сказал, что перед поставкой любых вооружений Киеву необходимо оценивать безопасность других стран-партнеров, их способность защищать себя.