Как можно описать вкус Coca-Cola, вопрос который ставит многих в тупик
Нет ничего странного в том, что вы не можете четко описать вкус этого напитка. Он очень особенный и состоит из различных элементов, а точную формулу The Coca-Cola Company держит в секрете.
Основа – растение под названием кола, произрастающее в африканских тропиках.
Его плоды, называемые «орехами кола», используются в производстве и Pepsi, и Coca-Cola.
А дальше сложнее. Эксперты-дегустаторы утверждают, что в Coca-Cola можно почувствовать коричневый сахар, сарсапариллу (напиток вроде рутбира), фрукты, корицу и даже мяту.
То есть, в сумме получается немного сладкий, немного пряный и немного мятный вкус с травянистыми нотами.
Опубликовано: Антон Райт
-
-
Антон Райт
7,3-литровый турбодизель V8 PowerStroke от Ford - один из самых надежных и долговечных двигателей
Разработанный совместно Ford и Navistar International, этот же двигатель также использовался во многих коммерческих машинах, включая автобусы и грузовики для доставки грухов, которые, как ожидается, прослужат сотни тысяч километров.Подробнее...
-
-
-