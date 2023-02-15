Как можно описать вкус Coca-Cola, вопрос который ставит многих в тупик

Нет ничего странного в том, что вы не можете четко описать вкус этого напитка. Он очень особенный и состоит из различных элементов, а точную формулу The Coca-Cola Company держит в секрете.

Основа – растение под названием кола, произрастающее в африканских тропиках.

Его плоды, называемые «орехами кола», используются в производстве и Pepsi, и Coca-Cola.

А дальше сложнее. Эксперты-дегустаторы утверждают, что в Coca-Cola можно почувствовать коричневый сахар, сарсапариллу (напиток вроде рутбира), фрукты, корицу и даже мяту.

То есть, в сумме получается немного сладкий, немного пряный и немного мятный вкус с травянистыми нотами.