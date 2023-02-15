А чем вкус Coca-Cola отличается от вкуса Pepsi

Первое, о чем говорят все – сладость. В Pepsi банально больше сахара, чем в Coca-Cola. Но это только поверхностное отличие. На деле их гораздо больше, даже если не закапываться в изучение секретных формул.

Самый главный фактор – у Pepsi нет доступа к экстракту коки, одному из важнейших компонентов Coca-Cola. Он, как мы помним, дает слегка ванильный привкус.

Чем Pepsi заменяет этот элемент?

Обыкновенной лимонной кислотой. Поэтому в напитке можно почувствовать достаточно яркую цитрусовую ноту, о чем говорил эксперт The New York Times Малкольм Глэдуэлл.

Теорию «ваниль против цитруса» подтверждает и тот факт, что напитком-сайдкиком оригинальной Coca-Cola выступает Vanilla, а младший брат классической Pepsi – лимонный Pepsi Twist.

Также в составе Pepsi больше калорий и кофеина, из-за чего их кола кажется более насыщенной и плотной. Так в PepsiCo пытались переманить аудиторию Coca-Cola и компенсировать отсутствие некоторых ингредиентов.