В Сенате США предложили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией
2023-02-15 21:34
Восемь американских сенаторов призвали объявить частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией.
Они повторно внесли на рассмотрение межпартийный законопроект, обратившись к госсекретарю с соответствующей просьбой.
Сенатор Линдси Грэм заявила, что ЧВК «Вагнер» - это не только наемническая группа, но и продолжение российского илового аппарата.
По ее словам, если ЧВК будет признана террористической организацией, против нее можно будет вводить санкции.
Опубликовано: Светлана Репина
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Антон Райт
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