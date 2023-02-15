В Сенате США предложили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Восемь американских сенаторов призвали объявить частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией.

Они повторно внесли на рассмотрение межпартийный законопроект, обратившись к госсекретарю с соответствующей просьбой.

Сенатор Линдси Грэм заявила, что ЧВК «Вагнер» - это не только наемническая группа, но и продолжение российского илового аппарата.

По ее словам, если ЧВК будет признана террористической организацией, против нее можно будет вводить санкции.