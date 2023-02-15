Ошибочно приговоренный к пожизненному заключению американец вышел из тюрьмы спустя 28 лет
50-летний американец, ошибочно приговоренный к пожизненному заключению, вышел из тюрьмы спустя почти 28 лет. Ламар Джонсон с самого начала говорил о своей невиновности.
Ламар Джонсон был ошибочно приговорен к пожизненному заключению за соучастие в убийстве Маркуса Бойда. По данным BBC, Бойд был застрелен двумя мужчинами в масках в октябре 1994 года на крыльце дома Джонсона. Мужчина с самого начала объяснил, что его не было дома, когда произошло нападение.
14 февраля, спустя почти 28 лет, Джонсон был освобожден из тюрьмы. Судья Дэвид Мейсон из Миссури принял решение после того, как два человека представили "четкие и убедительные доказательства" невиновности 50-летнего мужчины.
По данным BBC, один свидетель отказался от своих показаний, а один заключенный признал, что был причастен к расстрелу Бойда вместе с другим подозреваемым.
После решения судьи во вторник Джонсон был растроган, и его родственники аплодировали приговору.
Опубликовано: Николай Скира
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Антон Райт
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