На общественных дорогах Калифорнии появились роботакси Zoox
2023-02-15 21:57
Калифорнийский регулятор разрешил работу роботакси Zoox на общественных дорогах штата.
В эти выходные такая машина впервые перевезла пассажира по дорогам общего пользования.
Сейчас роботакси работают только для сотрудников Zoox и ходят как маршрутки между двумя офисами компании.
При этом маршрут включает несколько светофоров, повороты направо и налево, пешеходные переходы, навигацию на парковке.
Опубликовано: Светлана Репина
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Антон Райт
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