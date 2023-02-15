На общественных дорогах Калифорнии появились роботакси Zoox

Калифорнийский регулятор разрешил работу роботакси Zoox на общественных дорогах штата.

В эти выходные такая машина впервые перевезла пассажира по дорогам общего пользования.

Сейчас роботакси работают только для сотрудников Zoox и ходят как маршрутки между двумя офисами компании.

При этом маршрут включает несколько светофоров, повороты направо и налево, пешеходные переходы, навигацию на парковке.