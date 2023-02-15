Когда-то сама Наоми Кэмпбелл упала на показе Vivienne Westwood
Модели можно простить этот конфуз, ведь ей пришлось дефилировать в туфлях-стрипах на огромной платформе.
Видно, как она аккуратно, будто пантера, старалась вышагивать в них по подиуму. Кстати, сама Наоми отнеслась к этой ситуации с иронией.
Она не стала суетиться и нервничать, а, наоборот, даже смеялась и не поднималась ещё несколько секунд.
Её реакция так понравилась зрителям и организаторам показа, что они попросили модель повторить этот перформанс.
Но Кэмпбелл сочла это за глупость.
«Я сказала, что это против моих принципов, и я не буду падать намеренно»,
— объяснила Наоми.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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