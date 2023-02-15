Когда-то сама Наоми Кэмпбелл упала на показе Vivienne Westwood

Модели можно простить этот конфуз, ведь ей пришлось дефилировать в туфлях-стрипах на огромной платформе.

Видно, как она аккуратно, будто пантера, старалась вышагивать в них по подиуму. Кстати, сама Наоми отнеслась к этой ситуации с иронией.

Она не стала суетиться и нервничать, а, наоборот, даже смеялась и не поднималась ещё несколько секунд.

Её реакция так понравилась зрителям и организаторам показа, что они попросили модель повторить этот перформанс.

Но Кэмпбелл сочла это за глупость.

«Я сказала, что это против моих принципов, и я не буду падать намеренно»,

— объяснила Наоми.