В Швейцарии водители могут отказаться от электромобилей из-за перебоев с подачей электроэнергии
2023-02-15 22:03
Из-за проблем с электроэнергией в Швейцарии предложили ограничить использовании электромобилей только необходимыми поездками.
В результате многие из потенциальных покупателей электрокаров задумались о возвращении к машинам на ДВС.
Ограничения не были введены нормативными актами, они носят рекомендательный характер и напоминают о необходимости экономии электроэнергии.
Между тем на Уолл-Стрит прогнозируют дальнейший рост акций компаний, которые занимаются разведкой углеводородов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Антон Райт
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