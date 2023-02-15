В Швейцарии водители могут отказаться от электромобилей из-за перебоев с подачей электроэнергии

Из-за проблем с электроэнергией в Швейцарии предложили ограничить использовании электромобилей только необходимыми поездками.

В результате многие из потенциальных покупателей электрокаров задумались о возвращении к машинам на ДВС.

Ограничения не были введены нормативными актами, они носят рекомендательный характер и напоминают о необходимости экономии электроэнергии.

Между тем на Уолл-Стрит прогнозируют дальнейший рост акций компаний, которые занимаются разведкой углеводородов.