Les Echos: Россия напугала НАТО и заставила усиливать оборонную промышленность
Издание Les Echos пишет, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам НАТО активизировать оборонное производство.
На данный момент многие страны блока столкнулись с нехваткой вооружений и боеприпасов из-за масштабных поставок на Украину.
Именно поэтому в Североатлантическом альянсе сейчас даже не обсуждают возможность поставок истребителей Киеву.
Страны НАТО испуганы внушительными запасами военной техники в России, поэтому пытаются пополнить свои запасы за счет развития оборонной промышленности.
Опубликовано: Светлана Репина
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Антон Райт
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