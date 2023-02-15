Les Echos: Россия напугала НАТО и заставила усиливать оборонную промышленность

Издание Les Echos пишет, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам НАТО активизировать оборонное производство.

На данный момент многие страны блока столкнулись с нехваткой вооружений и боеприпасов из-за масштабных поставок на Украину.

Именно поэтому в Североатлантическом альянсе сейчас даже не обсуждают возможность поставок истребителей Киеву.

Страны НАТО испуганы внушительными запасами военной техники в России, поэтому пытаются пополнить свои запасы за счет развития оборонной промышленности.