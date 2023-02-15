В Сербии протестующие требуют «российского решения проблемы Косово»
Несколько сотен демонстрантов протестуют в Белграде против политики сербских властей в отношении соседнего Косово, сообщает DW.
Протесты были организованы организацией "Народный патруль", лидер которой публично признается в связях с ЧВК "Вагнер".
Демонстранты в центре сербской столицы призывают к сербско-российскому единству и выступают против продолжения переговоров с властями Косово. В ноябре 2022 года лидер "Народного патруля" Дамьян Кнежевич посетил центр группы Вагнера в Санкт-Петербурге, после чего признался в интервью российским СМИ, что многие из его друзей будут гордиться связью с группой, пользующейся исключительной популярностью в Сербии.
Народные патрули были включены в список субъектов, в отношении которых белградской прокуратурой в январе этого года было возбуждено уголовное дело о вербовке сербских добровольцев в ЧВК "Вагнера".
Обвинения были сняты через четыре дня без возбуждения дела, сказал представивший их адвокат Чедомир Стойкович.
За несколько часов до начала протестов в среду МВД Сербии сообщило о задержании двух вооруженных людей, планировавших принять участие в демонстрации.
Опубликовано: Николай Скира
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Антон Райт
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