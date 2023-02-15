Озвучка Волка из мультфильма «Ну, погоди»! принесла Анатолию Папанову бешеную популярность
Анатолий Папанов сначала радовался свалившейся популярности среди детей после озвучки Волка в мультфильме, а потом понял, что эта работа стала затмевать его другие актерские достижения.
Мультфильм Ну, погоди, создавался с целью научить старших детей не обижать младших, и, по слухам, его заказал Хрущев после визита в Диснейленд, чтобы дать ответ Западу. Концепцию разрабатывали Александр Курляндский, Феликс Кандель и Аркадий Хаит.
Режиссером выступил Вячеслав Котеночкин, который на озвучку Зайца сразу же пригласил Клару Румянову, а вот с Волком возникли вопросы. Режиссеру хотелось, чтобы его озвучил Владимир Высоцкий, но руководство заявило, что его творчество разрушительно воздействует на молодежь, и барду пришлось отказать.
Папанова же Котеночкин брать не хотел, уж очень не совпадал образ тихого актера с взрывным характером нарисованного Волка. Но артист справился настолько блестяще, что его стали узнавать именно по голосу Волка и дети, и взрослые. Ему было даже обидно, что из всех его актерских работ эта мультипликационная стала самой узнаваемой, поэтому со временем он стал ее недолюбливать.
Опубликовано: Эльза Ли
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Антон Райт
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