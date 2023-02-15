Оллонгрен: Нидерланды поставят Украине 20 тысяч боеприпасов для танков Leopard 2

2007 Toyota Tundra – 1,5 миллиона километров пробега и неожиданный подарок

Владелец этого грузовика, Вик Шеппард, купил его новым в 2007 году. Затем он преодолевал по 200 000 километров в год, проезжая их между своим родным штатом и Северной Дакотой.

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