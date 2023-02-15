Оллонгрен: Нидерланды поставят Украине 20 тысяч боеприпасов для танков Leopard 2
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам поставит Киеву 20 тысяч боеприпасов для танков Leopard 2.
15 февраля нидерландская газета De Telegraaf сообщила, что глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о готовности Амстердама поставить киевскому режиму 20 000 боеприпасов для немецких танков Leopard 2.
Помимо прочего, Оллонгрен утверждает, что Нидерланды готовы предоставить необходимые для Leopard 2 запчасти и организовать обучение бойцов Вооружённых сил Украины, но не намерены поставлять Киеву сами танки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Антон Райт
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